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Російські війська частково вийшли з Лиману

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Лиман, Неділя 29 травня 2022 18:59
Російські війська частково вийшли з Лиману Фото: російські війська частково відступили з Лиману (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на 29 травня російські війська частково вийшли з Лиману (Донецька область), за який тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на Курахівському напрямку противник веде вогонь по всій лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації. Російські війська намагаються виснажити особовий склад і зруйнувати фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти намагалися закріпитися на зайнятих у Лимані позиціях.

Цього тижня влада Донецької області констатувала, що Лиман в основному захоплений противником, але бої за місто тривають.

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