Войска РФ готовятся к наступлению на Лиманском направлении: что известно

Российские военные планируют возобновить наступление на Лиманском направлении в Донецкой области. Для этого они проводят разведку водных переправ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Отмечается, что российские военные начали перегруппироваться и готовиться к наступлению в Лиманском районе. При этом были зафиксированы попытки оккупантов провести разведку водных переправ.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты закрепляются на захваченных рубежах в Лимане Донецкой области.

Также мы писали, что по состоянию на 29 мая российские войска частично вышли из Лимана (Донецкая область), за который продолжаются бои.

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