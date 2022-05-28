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Бої за Лиман. Окупанти закріплюються на зайнятих в місті рубежах

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Донбас, Субота 28 травня 2022 18:48
Бої за Лиман. Окупанти закріплюються на зайнятих в місті рубежах Фото: окупанти закріплюються на зайнятих у Лимані рубежах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти закріплюються на захоплених рубежах в Лимані Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на вечір суботи, 28 травня.

"На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман", - йдеться в повідомленні.

Військові також додають, що літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва у Лиманському районі.

Бої за Лиман. Окупанти закріплюються на зайнятих в місті рубежах

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що російські війська захопили більшу частину Лиману (Донецька область). Українські сили відступили на укріплені позиції.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили село в Бахмутському районі.

Також цього тижня російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області.

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