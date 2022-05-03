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Орбан розповів про план РФ. До 9 травня війна повинна закінчитися, - Папа Римський

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Ватикан, Вівторок 03 травня 2022 11:12
Орбан розповів про план РФ. До 9 травня війна повинна закінчитися, - Папа Римський Фото: Папа Римський Франциск (vaticannews va)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

"Коли я зустрівся з Орбаном, він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це відбирання Чорноморського порту в України, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Франциск.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України.

Війна Росії проти України триває шістдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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