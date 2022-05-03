Орбан розповів про план РФ. До 9 травня війна повинна закінчитися, - Папа Римський
Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.
"Коли я зустрівся з Орбаном, він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це відбирання Чорноморського порту в України, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Франциск.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України.
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