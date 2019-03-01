Війна з Індією загрожує "взаємознищенням", - МЗС Пакистану

Фото: Шах Мехмуд Куреші (flickr.com)

У Пакистані заявили, що ніколи не хотіли ескалації напруженості між країнами

Глава МЗС Пакистану Шах Мехмуд Куреші заявив, що ескалація конфлікту між Пакистаном та Індією може призвести до взаємного знищення двох країн. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

Також Шах Мехмуд Куреші повідомив, що Пакистан відпустить індійського пілота, якого захопили після повітряного бою 27 лютого. Він назвав це "жестом миру".

"Пакистан ніколи не хотів ескалації напруженості і не хотів бути агресором. Застосування ядерної зброї двома країнами призведе до "взаємознищення", - сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Зазначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що в повітряному бою між Індією і Пакистаном брали участь 32 літака. З пакистанської сторони - 24 військових літака, з індійською - 8. У США закликали до деескалації.