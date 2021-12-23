Війна, газ і майбутнє Донбасу: що на прес-конференції Путін сказав про Україну

Причина окупації Криму

Путін в черговий раз назвав українську Революцію гідності "державним переворотом" і заявив, що окупація Криму стала наслідком загострення в 2014 році, в ході якого "людей вбивали і спалювали".

"Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим. Поставили нас в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", - сказав він.

Вперше визнав роль Росії у війні на Донбасі

Путін підкреслює, що не міг "безвольно дивитися на те, що відбувається на Донбасі", маючи на увазі 2014 рік. Він також нагадав, що ця "історично російська територія" в 1920-х роках нібито не мислила себе інакше як частиною Росії.

"Ми були змушені щось робити в 2014 році. І так виникла криза, яка розвивається", - уточнив він.

За його словами, він умовляв тодішнього президента України Петра Порошенка відмовитися про військову операцію на Донбасі, результатом якої в підсумку стали оточення українських військ, втрати і мінські угоди.

"Ленін створив Україну"

В черговий раз російський президент підтвердив міф про те, що України не було як держави до СРСР.

"Його (Донбас, - ред.) туди (в Україну, - ред.) Ленін з товаришами заштовхнули силою. Спочатку вирішили взяти в Росію, а потім сказали "треба перерішати", і перерішили. Створили країну, якої раніше не існувало. Зараз не будемо про це говорити, так сталося", - сказав Путін.

Умова ненападу на Україну

За його словами, гарантії ненападу на Україну залежатимуть від забезпечення безпеки Росії за підсумками переговорів щодо "гарантій безпеки" із Заходом.

"Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", - відповів він на питання про гарантії ненападу на Україну.

Чи буде російське вторгнення

"Нам кажуть "війна, війна, війна". Складається враження, що, може бути, готують третю військову операцію (на Донбасі, - ред.), І нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, може бути, до цього", - зазначив Путін.

Він також згадав свою тезу про те, що Захід нібито перетворює Україну на "антиРосію".

"З накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню. Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час з оглядкою, що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені", - заявив він і додав, що в перспективі "радикалів кинуть на вирішення питань Донбасу і Криму".

Президент Росії додав, що прямо поставив питання про те, що ніякого руху НАТО на схід далі бути не повинно. Мається на увазі, що від НАТО вимагається офіційно відмовитися від перспективи вступу України. При цьому він не відповів, чи готується агресія.

Газове питання

Путін припустив, що Німеччина не за призначенням використовує дешевий російський газ, поставлений "Газпромом". За його словами, Берлін направив обсяги, поставлені понад контракт, до України.

"Є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг приблизно 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН подають до Польщі. У мене є всі підстави вважати, що в кінцевому підсумку цей газ йде до України", - підкреслив він.

Майбутнє Донбасу

"Майбутнє Донбасу повинні визначити люди, які живуть на Донбасі. Ось і все, по-іншому бути не може. Ми свою роль бачимо в тому, щоб бути посередниками у створенні найкращих умов для визначення майбутнього людей, які проживають на цій території", - зазначив Путін.

Він також звернув увагу на те, що Україна в мінських угодах зобов'язалася закріпити особливий статус Донбасу у своїй Конституції.

"Україна повинна узгодити зміни до Конституції з "ЛДНР"

Путін вважає, що згідно з мінськими угодами, Україна повинна узгодити зміни до Конституції щодо статусу Донбасу з окупаційною владою в окремих районах Донецької та Луганської областей. І надати їм автономію.

"У мінських угодах написано, що треба внести зміни до Конституції, провести вибори, оголосити амністію... Де ці зміни до Конституції? Вони повинні бути узгоджені з представниками "ЛНР" і "ДНР", - заявив Путін.

Путін про Зеленського: потрапив під вплив "нациків"

Він також неприємно відгукнувся про президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - заявив він.

"Добросусідські відносини"

Свій випад на адресу нинішнього керівництва України він завершив тим, що з ним неможливо вибудувати "добросусідські відносини".

"Росія хоче добросусідських відносин з Україною, але їх практично неможливо вибудувати з нинішнім керівництвом країни", - підсумував Путін.