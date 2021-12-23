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Путін: майбутнє Донбасу мають визначити люди, які там живуть

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 13:26
Путін: майбутнє Донбасу мають визначити люди, які там живуть Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін вважає, що майбутнє окупованого Донбасу мають визначити люди, які там живуть. А Україна зобов'язана закріпити у своїй Конституції особливий автономний статус цих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Майбутнє Донбасу повинні визначити люди, які живуть на Донбасі. Ось і все, по-іншому бути не може. Ми свою роль бачимо в тому, щоб бути посередниками у створенні найкращих умов для визначення майбутнього людей, які проживають на цій території", - зазначив Путін.

За його словами, мінські угоди передбачають внесення змін до Конституції України, по суті, забезпечивши автономію окупованих територій.

"Провести вибори, оголосити амністію. А що ми бачимо? У законі про перехідний період замість виборів - військові адміністрації, замість амністії - люстрація, замість вирішення політичних питань - повернення військ до місць постійної дислокації. Тобто ввести війська на цю територію без політичних процесів і виборів", - додав Путін.

Зазначимо, сьогодні Путін уперше визнав роль Росії у війні на Донбасі.

А також заявив, що гарантії ненападу на Україну залежатимуть від забезпечення безпеки Росії.

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Володимир Путін Донбас Мінські угоди
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