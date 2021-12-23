Путін про Зеленського: потрапив під вплив "нациків"
Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Президент РФ Володимир Путін зробив заяву про українського лідера Володимира Зеленського. Звинуватив його в попаданні під вплив "нациків".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.
За його словами, це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.
"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - заявив він.
Нагадаємо, Володимир Путін відповів на запитання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну. За його словами, це буде залежати від забезпечення безпеки Росії.
Раніше в Кремлі заявили, що Путін готовий до діалогу із Зеленським.