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Путін звинуватив Німеччину в поставках дешевого газу з РФ до України

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 13:01
Путін звинуватив Німеччину в поставках дешевого газу з РФ до України Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Німеччину в нібито поставках дешевого російського газу до України. За його словами, "Газпром" поставив Берліну на 5 млрд кубометрів газу більше, ніж за контрактом, але цей газ не бачать німецькі споживачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг приблизно 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН подають до Польщі. У мене є всі підстави вважати, що в кінцевому підсумку цей газ йде до України. І споживачам в Європі і ФРН треба б знати, що відбувається насправді. І, можливо, звернутися в певні інстанції з проханням роз'яснити цю позицію. І замість того, щоб подавати в Польщу, а потім до України, намагаючись там комусь підтримати штани, краще б здійснювати подальші поставки до Європи і вплинути на ціну на споті", - зазначив Путін.

Нагадаємо, цього тижня ціна на газ у Європі встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 2150 доларів за тисячу кубометрів.

Також стало відомо, що російський "Газпром" відмовився замовляти транзит трубопроводом "Ямал - Європа", і він перейшов у реверсний режим - із заходу на схід.

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Володимир Путін Україна Германия Газ
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