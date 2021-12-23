Путін звинуватив Німеччину в поставках дешевого газу з РФ до України

"Є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг приблизно 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН подають до Польщі. У мене є всі підстави вважати, що в кінцевому підсумку цей газ йде до України. І споживачам в Європі і ФРН треба б знати, що відбувається насправді. І, можливо, звернутися в певні інстанції з проханням роз'яснити цю позицію. І замість того, щоб подавати в Польщу, а потім до України, намагаючись там комусь підтримати штани, краще б здійснювати подальші поставки до Європи і вплинути на ціну на споті", - зазначив Путін.