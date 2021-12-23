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Путін назвав умову ненападу на Україну

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 12:42
Путін назвав умову ненападу на Україну Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін відповів на питання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну. За його словами, це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

Раніше український президент Володимир Зеленський вимагав від Путіна публічної обіцянки, що не буде нового вторгнення в Україну.

"Щодо гарантій. Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", - заявив він, не пояснивши, про яку "історичну перспективу" йдеться.

За його словами, РФ виступає за нерозширення НАТО на схід.

"Це ми ставимо ракети біля кордонів США, ні, це США знаходяться у нас на порозі, хіба це надмірна вимога: не ставити жодних ударних систем біля нашого будинку, чого тут незвичайного?", - заявив він.

Путін заявив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії - "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".

"Нам важливий не хід переговорів, нам важливий результат. Жодного дюйма на схід сказали нам у 90-ті роки, ну і що? Надули", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Путіна через Україну.

Раніше США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну.

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