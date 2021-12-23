ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна має узгодити зміни до Конституції з "ЛДНР", - Путін

Новость на русском →
Москва, Четвер 23 грудня 2021 13:40
Україна має узгодити зміни до Конституції з "ЛДНР", - Путін Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін вважає, що згідно з мінськими угодами Україна повинна узгодити зміни до Конституції з окупаційною владою в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, що стосується закріплення особливого статусу Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"У мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції, провести вибори, оголосити амністію... Де ці зміни до Конституції? Вони повинні бути узгоджені з представниками "ЛНР" і "ДНР", - заявив Путін.

Він також спробував відповісти на питання про те, як можна віддати наказ російському солдату стріляти в українського.

"Запитайте це у сьогоднішнього політичного керівництва України, як вони віддають накази стріляти по Донбасу в щоденному режимі. У нас деякий час назад були досягнуті певні домовленості про те, що наказ на вогонь у відповідь можуть дати тільки вищі керівники, аж до міністерства відповідного. Відповідно, в одному випадку Донецьк і Луганськ, в іншому - в Києві. Для чого було прийнято рішення? Щоб припинити обстріли взагалі, але київська влада взяла і скасувала це рішення, передавши право прийняття рішень на рівень польових командирів", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що майбутнє Донбасу повинні визначити люди, які там живуть.

На початку грудня Верховна рада продовжила ще на рік закон про особливий статус Донбасу, який з початку конфлікту так і не запрацював.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Донбас Конституция
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"