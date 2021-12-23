Україна має узгодити зміни до Конституції з "ЛДНР", - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що згідно з мінськими угодами Україна повинна узгодити зміни до Конституції з окупаційною владою в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, що стосується закріплення особливого статусу Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"У мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції, провести вибори, оголосити амністію... Де ці зміни до Конституції? Вони повинні бути узгоджені з представниками "ЛНР" і "ДНР", - заявив Путін.

Він також спробував відповісти на питання про те, як можна віддати наказ російському солдату стріляти в українського.

"Запитайте це у сьогоднішнього політичного керівництва України, як вони віддають накази стріляти по Донбасу в щоденному режимі. У нас деякий час назад були досягнуті певні домовленості про те, що наказ на вогонь у відповідь можуть дати тільки вищі керівники, аж до міністерства відповідного. Відповідно, в одному випадку Донецьк і Луганськ, в іншому - в Києві. Для чого було прийнято рішення? Щоб припинити обстріли взагалі, але київська влада взяла і скасувала це рішення, передавши право прийняття рішень на рівень польових командирів", - підкреслив Путін.