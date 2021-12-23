Путін визнав роль Росії у війні на Донбасі: ми були змушені щось робити

Президент Росії Володимир Путін вперше визнав свою роль у війні на Донбасі. За його словами, Російська Федерація нібито була "змушена щось робити" в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Ми що мали зовсім безвольно дивитися на те, що відбувається на Донбасі? Який спочатку навіть при організації Радянського Союзу в 1922-1924 роках не мислив себе інакше як частиною Росії. Але його туди (в Україну, - ред.) Ленін з товаришами заштовхнули силою. Спочатку вирішили взяти в Росію, а потім сказали "треба перерішити", і перерішили. Створили країну, якої раніше не існувало. Зараз не будемо про це говорити, так сталося", - зазначив Путін.

За його словами, історичні російські землі нібито віддали Україні без згоди народу.

"Ну ладно, це сталося, ми згодні. Ми були змушені щось робити в 2014 році. І так виникла криза, яка розвивається", - заявив президент Росії.

Він підкреслив, що Україна двічі намагалася вирішити конфлікт на Донбасі силою, хоча Москва вмовляла не робити цього.

"Я особисто вмовляв Порошенка: тільки не військова операція. "Так, так", і почав. Результат? Оточення, втрати і мінські угоди. Вони хороші чи ні? Я вважаю, що єдино можливі", - додав Путін і звинуватив Україну в саботажі їх виконання.