Восьмичасовая атака дронами и увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ: новости за выходные

Силы противовоздушной обороны сбили в ночь на субботу, 18 ноября, 29 российских дронов-камикадзе. А президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Россия атаковала 8 часов, выпустив почти 40 "шахедов" по Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на субботу, 18 ноября, 29 российских дронов-камикадзе. Атака продолжалась 8 часов, всего оккупанты выпустили 38 БПЛА.

"С 20:00 17 по 4:00 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину по северному и юго-восточному направлениям (Курская область РФ, Приморско-Ахтарск) ударными БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

Россияне ударили по энергетике в Одесской области

Российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября.

В результате атаки на месте попадания вспыхнул пожар. Ее оперативно локализовали. Однако из-за российских обстрелов ранение получил гражданский сотрудник энергетического предприятия. Его госпитализировали.

Разведчик ГУР раскрыл детали рейдов в оккупированный Крым

Украинские разведчики раскрыли детали сделок в оккупированном Крыму. Бойцы считают, что рейды на полуостров являются подготовкой к его увольнению.

Разведчик на псевдо "Февраль" рассказал японским журналистам о состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года миссиях в Крыму. Боец на небольшом катере с собратьями прикрывал ударную группу десанта. Находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины ожидали вероятные атаки россиян.

Азаров, Табачник, Царев и не только. Зеленский утвердил санкции против сторонников России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводит санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.

Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно указу, санкции в частности коснутся:

экс-премьер-министра Украины Николая Азарова;

эксминистра образования и науки Дмитрия Табачника;

бывших народных депутатов Украины Олега Царева и Дмитрия Святаша.

Шольц заявил, что готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к новым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это будет иметь смысл только в том случае, если Путин будет готов действовать.

Шольц призвал кремлевского диктатора сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию в Украине.

"Он должен вывести войска. Однако пока нет никаких признаков того, что это произойдет", – пояснил он, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров. "Путин не должен добиться успеха в своей цели – использовать силу для аннексии части соседней страны", – заявил канцлер.

Казахстан заблокировал российский портал Sputnik24

В Казахстане заблокировали сайт Sputnik24. Причиной такого решения является распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории страны.

Предписание было вынесено 16 июня 2023 года.

Издание отмечает, что сайт принадлежит российскому медиахолдингу Russia Today (RT), однако этой информации нет ни на сайте Sputnik24, ни на сайте RT.

Оккупанты вторые сутки били по Украине

"шахедами"

Во время очередной массированной атаки по Украине 19 ноября противовоздушная оборона (ПВО) сбила 15 из 20 запущенных Россией дронов-камикадзе. оккупанты не отходили в этот раз от своей привычной тактики.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - рассказали в Воздушных силах.

В Сухопутных войсках назвали одну из главных задач для ВСУ зимой

Украинские военные пытаются перерезать логистические пути противника. Это одна из главных задач для ВСУ на зиму.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания в них воевать не было" ", - сказал Фитьо.

В Польше разбился автобус с украинцами СМИ сообщают о жертвах

Автобус с украинскими попал в ДТП на территории Польши. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

По данным журналистов, ДТП произошло в воскресенье, 19 ноября, около 4:30 возле Грубешова (Люблинское воеводство). Известно, что автобус внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.

Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине

Подросток Богдан Ермохин, попросивший помощи у президента Владимира Зеленского, уже в Украине. Его оккупанты из Мариуполя депортировали в Россию, но он нашел способ вернуться домой.

19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но при всем он хотел быть дома! Его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда!" – отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Йеменские хуситы захватили судно в Красном море. На борту могут быть украинцы

Йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

По предварительным данным, судно следовало из Турции в Индию. На его борту находился международный гражданский экипаж, однако не было ни одного израильтянина.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

"Есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины", - заявил он.

По словам Зеленского, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он занимает должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.