Британская разведка оценила, приведет ли зима к изменениям на восточном фронте в Украине

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Ближайших перспектив на восточном фронте нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:

тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм;

ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.

Разведка со ссылкой на очевидцев отмечает, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.

"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", - считает британская разведка.

Продвижение ВСУ в Херсонской области

Вчера 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.

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