Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины", - заявил он.

По словам Зеленского, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он сейчас занимает должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

"Задача очевидна - и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности в сообществе наших боевых медиков, - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", - заявил он.

Зеленский отметил, что в частности, необходимо от качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно.

"Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны", - добавил он.

На сайте Офиса президента уже появились указы об изменениях в Медицинских силах ВСУ.

Заявление Умерова

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что сделал представление президенту о замене командующего Медицинских сил ВСУ.

"Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", - написал он в Facebook.

Анатолий Казмирчук

Украинский военный врач, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" (с 2012 года). Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. Родился 26 июня 1970 года в селе Шевченково Хмельницкого района Винницкой области.

В 1993 году окончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1993 по 1996 год был слушателем факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии. После окончания занимал должность начальника отделения общеврачебной помощи Центрального отделения поликлиники Министерства обороны Украины.

С 2011 по 2012 год - ведущий терапевт Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". 23 июля 2012 года приказом Министра обороны Украины Казмирчук назначен начальником Главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

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