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Установил мировой рекорд. Снайпер СБУ ликвидировал оккупанта с дистанции в 3,8 км

Суббота 18 ноября 2023 21:41
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Установил мировой рекорд. Снайпер СБУ ликвидировал оккупанта с дистанции в 3,8 км Иллюстративное фото (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского военного с расстояния в 3800 метров.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

При этом отмечается, что предыдущий рекорд составлял 3540 метров.

"Этот выстрел спецназовец Службы безопасности совершил из украинской винтовки "Властелин Горизонта", - сообщили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что на видео четко видно попадание в орка и испуг захватчиков, стоявших рядом.

"Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях", - отметили в пресс-службе.

Потери россиян

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 захватчиков. Потери России в войне против Украины уже превысили 317 тысяч оккупантов.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда кафиры активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что кафиры активизировались на Бахмутском направлении. Но украинские защитники удерживают оборону.

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