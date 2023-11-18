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Казахстан заблокировал российский портал Sputnik24

Суббота 18 ноября 2023 19:52
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Казахстан заблокировал российский портал Sputnik24 Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Казахстане заблокировали сайт Sputnik24. Причиной такого решения является распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

Предписание вынесли 16 июня 2023 года.

Издание отмечает, что сайт принадлежит российскому медиахолдингу Russia Today (RT), однако этой информации нет ни на сайте Sputnik24, ни на сайте RT.

В то же время сайт указан в числе тех, на которых RT можно смотреть в сети Интернет.

Казахстан заблокировал российский портал Sputnik24

Санкции против российских медиа

С самого начала вторжения РФ страны Запада и Украина постепенно вводили санкции против российских пропагандистских телеканалов. Речь идет об акционерном обществе "Первый канал", Федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и открытом акционерном обществе "Телекомпания НТВ".

Эстония в апреле заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Также в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов.

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