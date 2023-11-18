Украинские войска продвинулись к юго-востоку от Пивденного: карты ISW

Украинские войска провели наступательные операции под Бахмутом и продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области достигли незначительного подтвержденного продвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные штурмовые операции вблизи Синьковки , Петропавловки и Ивановки в Харьковской области и Белогоровки в Луганской области.

Российский блогер утверждал, что российские войска недавно продвинулись в направлении Тимковки и укрепили контроль над позициями возле окраины населенного пункта.Российские источники утверждали, что российские войска также продвинулись в районе Ивановки и Торского.

Начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что российские войска все еще проводят перегруппировку на направлении Купянск-Лиман и не продвинулись вперед.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой утверждается, что группа чеченского спецназа “Ахмат” действует в Серебрянском лесничестве.

Российские источники утверждали, что 17 ноября украинские войска провели безуспешные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Представитель Западной группировки войск России Сергей Зыбинский заявил, что российские войска отразили три украинских атаки вблизи Синьковки и бывшего населенного пункта Загоруйковка.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска безуспешно контратаковали близ Синьковки. Российские СМИ заявили, что украинские войска провели неудачную бронетанковую атаку под Белогоровкой, Луганской области, 16 ноября.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили 23 атаки украинских войск в направлении Лимана в период с 11 по 17 ноября.

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что украинские войска провели наступательные операции под Бахмутом и 17 ноября подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 ноября, показывает, что украинские войска продвинулись к юго-востоку от Пивденного.

Представитель Российской Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил, что украинские войска безуспешно атаковали близ Клещиевки и Железного. Министерство обороны России заявило, что украинские войска безуспешно атаковали близ Раздоловки, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки на прошлой неделе.

Российские войска провели наступательные операции под Бахмутом, но 17 ноября не добились никаких подтвержденных успехов. Российские блогеры утверждали 16 и 17 ноября, что российские войска продвинулись в районе Берховского водохранилища в направлении Богдановки.

Российские блогеры также утверждали 16 и 17 ноября, что российские войска продвинулись в районе Клещиевки и пытаются захватить контролируемые Украиной тактические высоты к западу от населенного пункта.

Другие российские источники 17 ноября утверждали, что боевые действия продолжаются возле Андреевки и что Клещиевка и Андреевка являются оспариваемыми “серыми зонами”.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Васюковки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Владимир Фитьо заявил 17 ноября, что российские войска провели в три раза больше наземных атак на Бахмутском направлении, чем на Лиманско-Купянском.

Министерство обороны России сообщило, что подразделения российских войск действуют близ Соледара, а Кадыров заявил, что подразделения чеченского спецназа “Ахмат” действуют близ Клещиевки.

Российский блогер заявил, что подразделения российских войск действуют на северном фланге Бахмута.

По сообщениям ISW, российские войска провели наступательные операции под Авдеевкой 17 ноября и подтвердили успехи. Опубликованные 16 ноября кадры с геолокацией показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские источники 16 и 17 ноября утверждали, что российские войска продвинулись в районе Степового, а один российский блогер утверждал, что российские войска контролируют значительную часть населенного пункта.

Российские источники также утверждали 16 и 17 ноября, что российские войска продвинулись к западу от Красногоровки, в направлении Новокалиново и Очеретино и вблизи мусорного полигона, Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и промышленной зоны.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Керамика, Степового и Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки и к югу от Тоненького.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали близ Первомайского .16 и 17 ноября российские источники утверждали, что боевые действия продолжаются к югу от Северного, к северу от Красногоровки в направлении Новокалиново; и вблизи Степового, Северного, промышленной зоны и Авдеевского коксохимического завода.

Российский военный блогер признал, что российским силам все еще предстоит захватить большое количество территории, часть из которых сильно укреплена и требует, чтобы российские войска атаковали в гору, чтобы окружить и захватить Авдеевку.

По словам института, российские войска проводили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но 17 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и Водяного.

Российский военный блогер заявил, что российские войска безуспешно атаковали близ Марьинки и Новомихайловки. Российский источник утверждал, что подразделения российской армии действуют вблизи Угледара.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но 17 ноября никаких заявленных или подтвержденных успехов не было.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы безуспешно атаковали близ Георгиевки и Новомихайловки. По их словам, украинские войска провели две безуспешные атаки вблизи Новомихайловки и Михайловки на прошлой неделе.

"Южная ось"

Как сообщает ISW, 17 ноября российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Урожайного.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Старомайорского. На опубликованных 16 ноября геолокационных кадрах видно, как украинские войска отражают российскую атаку к западу от Новодонецкого.

По словам института. 17 ноября украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных нападений в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

ISW пишет, что украинские войска 17 ноября продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и достигли незначительного подтвержденного продвижения.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 ноября, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западу от Работино.

Российские блогеры утверждали, что российские войска отразили небольшие атаки украинской пехоты вблизи Работино и Вербового. Российские источники утверждали, что 16 ноября украинские войска безуспешно атаковали российские позиции между Работиным и Копанью и пытались продвинуться в направлении Новопрокоповки и Ровного.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили три украинских нападения вблизи Работино в период с 11 по 17 ноября.

По словам института, 17 ноября российские войска контратаковали в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили более шести российских атак вблизи Работино и к западу от Вербового.

Связанный с Кремлем военный блогер также утверждал, что российские контратаки близ Работино и Вербовым были безуспешными. Российские источники утверждали, что 16 ноября российские войска провели контратаки вдоль линии Работино-Новопрокоповка-Вербовое и заняли неуказанные позиции вблизи Новопрокоповки.

Российский военный блогер заявил, что российские силы, действующие близ Вербового, испытывают нехватку боеприпасов и оптического оборудования и в результате имеют низкие возможности контрбатарейной борьбы.

Российские источники утверждали, что украинские войска 17 ноября продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские блогеры утверждали, что продолжаются бои возле Поймы, Пищановки и Крынков.

Российские источники утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в центре Крынков. Российский блогер заявил, что украинские силы контролируют 10 квадратных километров территории близ Крынков по состоянию на 16 ноября.

Другой российский блогер 16 ноября заявил, что российские войска вели бои на истощение близ Крынков. Российские блогеры 17 ноября заявили, что российские войска отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы с трудом перебрасывают технику и персонал на украинские позиции на восточном берегу.

Российские источники утверждали, что украинские силы могут пополнить запасы на своих позициях на восточном берегу, однако, и сообщения об увеличении численности украинской группировки на восточном берегу в последние недели свидетельствуют о том, что российские усилия по пресечению вдоль реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный персонал и технику на эти позиции.

Российский инсайдерский источник заявил, что подразделения одной из российских бригад понесли тяжелые потери от огня украинской артиллерии 10 ноября в Голопристанском районе Херсонской области.

Генштаб Украины сообщил, что 17 ноября украинские войска отразили шесть российских атак в неустановленных местах на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удары по тыловым районам России на юге Украины и оккупированному Крыму 17 ноября. Министерство обороны России заявило, что российские средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" у побережья оккупированного Крыма и уничтожили семь украинских военно-морских беспилотников и украинскую десантную группу, следовавшую в Крым.

Депутат от оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские средства ПВО сбили ракеты над северным пирсом в Севастополе, а известный российский блогер заявил, что российские средства ПВО перехватили третью украинскую ракету "Нептун" в районе мыса Тарханкут

Российские источники утверждали, что украинские войска также нанесли удары по российским позициям вблизи Чаплинки и Аскания-Нова в Херсонской области ракетами HIMARS.