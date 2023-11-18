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Россия атаковала 8 часов, выпустив около 40 "шахедов" по Украине. Сколько сбила ПВО

Украина, Суббота 18 ноября 2023 08:11
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Россия атаковала 8 часов, выпустив около 40 "шахедов" по Украине. Сколько сбила ПВО Фото: Россия атаковала 8 часов, выпустив около 40 "шахедов" по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на субботу, 18 ноября, 29 российских дронов-камикадзе. Атака продолжалась 8 часов, всего окупанты выпустили 38 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"С 20:00 17 по 4:00 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину по северному и юго-восточному направлениям (Курская область РФ, Приморско-Ахтарск) ударными БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

"В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА", - добавили в Воздушных силах.

Особенности атаки

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

Обстрел Украины

За ночь в Украине несколько раз объявлили воздушную тревогу. Так, во время первой в Хмельницкой области работала ПВО. Позже воздушную тревогу объявили и в Киеве и северных областях Украины. В частности, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения на севере.

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