Азаров, Табачник, Царев и не только. Зеленский утвердил санкции против сторонников России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводит санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно указу, санкции в частности коснутся:

экс-премьер-министра Украины Николая Азарова;

экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника;

бывших народных депутатов Украины Олега Царева и Дмитрия Святаша.

Кроме них, в санкционный список попали:

глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;

председатель так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник;

депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин;

российский пропагандист Юрий Кот.

Пакет санкций предусматривает:

блокировку активов,

полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,

запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,

запрет на совершение сделок с ценными бумагами,

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,

запрет на увеличение размера уставного капитала.

Срок действия санкций - 10 лет.

Напомним, ранее в Евросоюзе представили предложение по 12-му пакету санкций против России.

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