Азаров, Табачник, Царев и не только. Зеленский утвердил санкции против сторонников России
Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводит санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно указу, санкции в частности коснутся:
- экс-премьер-министра Украины Николая Азарова;
- экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника;
- бывших народных депутатов Украины Олега Царева и Дмитрия Святаша.
Кроме них, в санкционный список попали:
- глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;
- председатель так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник;
- депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин;
- российский пропагандист Юрий Кот.
Пакет санкций предусматривает:
- блокировку активов,
- полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,
- запрет на совершение сделок с ценными бумагами,
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,
- запрет на увеличение размера уставного капитала.
Срок действия санкций - 10 лет.
Напомним, ранее в Евросоюзе представили предложение по 12-му пакету санкций против России.
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