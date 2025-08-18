Удар баллистики по Запорожью: количество жертв возросло, много раненых

Из-за атаки РФ погибли люди, еще многие пострадали. Медики борются за жизнь десятки пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и ГСЧС Украины.

В Запорожье в результате вражеской атаки погибли три человека, еще многие находятся в тяжелом состоянии.

Один человек, которого спасатели вытащили из-под завалов, умер, несмотря на усилия медиков.

По информации Запорожской областной военной администрации, под наблюдением врачей остаются 18 пострадавших со взрывными травмами и осколочными ранениями, среди них 17-летний парень.

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Часть пострадавших находится в операционных, медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья.

Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 20 человек.

Обновлено

По состоянию на сегодня 23 человека, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, находятся под наблюдением врачей.

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

По данным местных властей, пострадавшие продолжают обращаться в учреждения здравоохранения. Всем оказывается необходимая помощь, часть пациентов после обследования и лечения продолжит восстановление амбулаторно.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди которых 2 детей.