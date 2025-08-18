ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших растет, есть "тяжелые" (фото)

Понедельник 18 августа 2025 10:25
UA EN RU
Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших растет, есть "тяжелые" (фото) Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла два удара по Запорожью. Шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и ГСЧС Украины.

В ОВА предупредили, что есть предварительные данные о пострадавших. Шесть человек получили ранения, из них один подросток.

Двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Информация о других пострадавших уточняется, количество людей, которым понадобилась помощь врачей, продолжает расти.

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

Местные службы реагирования продолжают работать на местах событий, спасательные и медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим.

Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары.

Удар по Запорожью

Утром 18 августа в Запорожской области прогремели взрывы, регион объявил воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны России.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, сначала прозвучали первые взрывы, впоследствии зафиксированы повторные. Глава ОГА призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Официальная информация о последствиях ударов пока уточняется. По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказывают медицинскую помощь.

Федоров добавил, что россияне прицельно ударяют по критической инфраструктуре города. В Офисе президента также отреагировали на происшествие. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Путин продолжает обстреливать мирные города, несмотря на заявления о желании завершить войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия