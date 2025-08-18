Удар балістики по Запоріжжю: кількість жертв зросла, багато поранених

Через атаку РФ загинули люди, ще багато постраждали. Медики борються за життя десятки потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, ще багато перебувають у тяжкому стані. Один чоловік, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер, незважаючи на зусилля медиків. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, під наглядом лікарів залишаються 18 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, серед них 17-річний хлопець. Фото: РФ вдарила по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp) Частина потерпілих перебуває в операційних, медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя та здоров’я. Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 20 осіб.