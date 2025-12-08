РФ ударила по Ахтырке: дрон попал в высотку, есть пострадавшие

Россияне тремя ударными беспилотниками ударили по Ахтырской громаде на Сумщине и попали в многоэтажку. Пока известно о пятерых пострадавших, которые находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

"Тремя ударными БпЛА россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью Поцелили в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров. По его словам, информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки. "Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - говорится в сообщении Сумской ОГА. Известно, что угроза вражеских ударов в области сохраняется. Обновлено по состоянию на 1:32 Число пострадавших возросло до семи, сообщили в Сумской ОВА. Также есть информация о многоэтажке, в которую попали. "Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали с поврежденных этажей", - говорится в сообщении. Фото: россияне подло атаковали гражданских (t.me/hryhorov_oleg)