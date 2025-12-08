РФ ударила по Ахтырке: дрон попал в высотку, есть пострадавшие
Россияне тремя ударными беспилотниками ударили по Ахтырской громаде на Сумщине и попали в многоэтажку. Пока известно о пятерых пострадавших, которые находятся в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.
"Тремя ударными БпЛА россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью Поцелили в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров.
По его словам, информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.
"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - говорится в сообщении Сумской ОГА.
Известно, что угроза вражеских ударов в области сохраняется.
Обновлено по состоянию на 1:32
Число пострадавших возросло до семи, сообщили в Сумской ОВА.
Также есть информация о многоэтажке, в которую попали.
"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали с поврежденных этажей", - говорится в сообщении.
Фото: россияне подло атаковали гражданских (t.me/hryhorov_oleg)
Напомним, недавно россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей оказалась без воды и света.
Как известно, по данным НЭК "Укрэнерго", Сумская область входит в перечень территорий, где самая тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты атакуют этот регион не только ракетами и "Шахедами", но и другими средствами поражения.