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Враг запустил по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Понедельник 05 мая 2025 00:44
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Враг запустил по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза ударов Фото: в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В ночь на 5 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за очередной российской атаки с применением дронов-камикадзе. Ударные БПЛА противник запустил в сторону Украины с территории Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные информировали еще поздно вечером накануне, что группа ударных беспилотников российских оккупантов заходила на юг Сумской области.

По данным по состоянию на 00:20 (5 мая) вражеские дроны-камикадзе фиксировали над тремя областями, которые двигались в сторону северных и центральных регионов.

Так, несколько групп БПЛА противника были замечены на западе и юге Сумской области, и они направлялись в сторону Черниговской и Полтавской областей.

Также "Шахеды" фиксировали на севере Харьковской области, они двигались курсом на юг.

Кроме того, беспилотники врага были замечены на западе Донецкой области - курсом на Днепропетровскую область.

Воздушные силы в 00:50 обновили данные о движении "Шахедов". Согласно им:

  • новая группа ударных БПЛА врага из Белгородской области (РФ) двигается в сторону Харьковской области,
  • новая группа ударных БПЛА с юга следует в сторону Донецкой и Запорожской областей,
  • несколько групп "Шахедов" фиксируются на западе и юге Сумской области - курсом на Черниговскую область,
  • ударные БПЛА противника наблюдаются на севере Харьковской области - курсом на юг,
  • дроны-камикадзе противника фиксируются на востоке Полтавской области - двигаются в сторону Днепропетровской области.

Представители власти областей, где была объявлена воздушная тревога, призывают местных жителей находиться в безопасных местах и не покидать укрытий до отбоя угрозы дроновых ударов.

Враг запустил по Украине несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где угроза ударов

Обновлено: взрывы в Сумской области

Мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал в своем Telegram о взрывах на фоне атаки "Шахедов". По его словам, вражеские ударные беспилотники с южного направления.

Прошлая дроновая атака

Как сообщалось ранее, прошлой ночью российские захватчики также во время воздушной атаки применяли дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов", в частности, был Киев и Черкассы.

Напомним, что в Киеве последствия атаки ударных БПЛА зафиксировали в трех районах: Оболонском, Шевченковском и Святошинском. Также сообщалось, что в столице был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили, были пожары. В результате дроновой атаки и падения обломков сбитых вражеских целей в Киеве пострадали 11 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, сообщалось, что в Черкассах из-за дроновой атаки были пожары. Спасатели и представители местной власти информировали об одном пострадавшем в городе.

Утром стало известно, что в Днепропетровской области полицейские попали под удар дронов противника.

Добавим, вчера БПЛА врага уничтожил депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, где возник масштабный пожар.

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