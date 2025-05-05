Враг запустил по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

В ночь на 5 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за очередной российской атаки с применением дронов-камикадзе. Ударные БПЛА противник запустил в сторону Украины с территории Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Военные информировали еще поздно вечером накануне, что группа ударных беспилотников российских оккупантов заходила на юг Сумской области.

По данным по состоянию на 00:20 (5 мая) вражеские дроны-камикадзе фиксировали над тремя областями, которые двигались в сторону северных и центральных регионов.

Так, несколько групп БПЛА противника были замечены на западе и юге Сумской области, и они направлялись в сторону Черниговской и Полтавской областей.

Также "Шахеды" фиксировали на севере Харьковской области, они двигались курсом на юг.

Кроме того, беспилотники врага были замечены на западе Донецкой области - курсом на Днепропетровскую область.

Воздушные силы в 00:50 обновили данные о движении "Шахедов". Согласно им:

новая группа ударных БПЛА врага из Белгородской области (РФ) двигается в сторону Харьковской области,

новая группа ударных БПЛА с юга следует в сторону Донецкой и Запорожской областей,

несколько групп "Шахедов" фиксируются на западе и юге Сумской области - курсом на Черниговскую область,

ударные БПЛА противника наблюдаются на севере Харьковской области - курсом на юг,

дроны-камикадзе противника фиксируются на востоке Полтавской области - двигаются в сторону Днепропетровской области.

Представители власти областей, где была объявлена воздушная тревога, призывают местных жителей находиться в безопасных местах и не покидать укрытий до отбоя угрозы дроновых ударов.

Обновлено: взрывы в Сумской области

Мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал в своем Telegram о взрывах на фоне атаки "Шахедов". По его словам, вражеские ударные беспилотники с южного направления.

Прошлая дроновая атака

Как сообщалось ранее, прошлой ночью российские захватчики также во время воздушной атаки применяли дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов", в частности, был Киев и Черкассы.

Напомним, что в Киеве последствия атаки ударных БПЛА зафиксировали в трех районах: Оболонском, Шевченковском и Святошинском. Также сообщалось, что в столице был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили, были пожары. В результате дроновой атаки и падения обломков сбитых вражеских целей в Киеве пострадали 11 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, сообщалось, что в Черкассах из-за дроновой атаки были пожары. Спасатели и представители местной власти информировали об одном пострадавшем в городе.

Утром стало известно, что в Днепропетровской области полицейские попали под удар дронов противника.

Добавим, вчера БПЛА врага уничтожил депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, где возник масштабный пожар.