Ранены люди от 14 до 70 лет, все пожары ликвидированы: уточнены последствия обстрела Киева

В Киеве из-за вражеских дроновых ударов и падения обломков БПЛА этой ночью самому младшему из 11 пострадавших - 14 лет, а самому старшему - 70. Уточнены последствия воздушной атаки противника на столицу в трех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ) и на Полицию Киева .

Отмечается, что в целом в столице воздушная тревога длилась час (с 00:20 по 01:21). Отмечается, что в результате атаки БПЛА противника и падения обломков сбитых воздушных целей было зафиксировано:

В Оболонском районе: возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю, возгорание 7 авто на открытой местности, падение обломков во дворе дома, повреждение здания детского сада.

возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю, возгорание 7 авто на открытой местности, падение обломков во дворе дома, повреждение здания детского сада. В Шевченковском районе : падение обломков и возгорание в нежилой зоне.

: падение обломков и возгорание в нежилой зоне. В Святошинском районе: было возгорание трех одноэтажных частных домов.

"Сейчас все очаги возгорания ликвидированы. По имеющейся информации, 11 человек получили травмы различной степени. Среди них - 2 ребенка", - добавили в КГВА.

В свою очередь в правоохранительных органах рассказали, что всего этой ночью "от российского террора пострадало 11 человек в возрасте от 14 до 70 лет".

"На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора", - говорится в заявлении полиции столицы.

Удар БПЛА противника по Киеву

Как сообщалось ранее, этой ночью в Киеве были слышны взрывы на фоне росссийской дроновой атаки. Также сообщалось о работе ПВО в столице.

Позже стало известно, что в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.

Представители местной власти рассказали, что среди пострадавших в Киеве есть дети. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в столице к медикам обратились четверо жителей: трое - в Святошинском районе, и один человек - в Оболонском районе.

По данным спасателей по состоянию на три ночи, было известно о семи травмированных в столице из-за дронового удара. Однако уже утром в ГСЧС проинформировали, что в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек.