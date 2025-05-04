Вражеский дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме, возник масштабный пожар (фото)
В Изюме в Харьковськой области, российский дрон ударил по депо "Новой почты", вызвав масштабный пожар. В результате атаки уничтожено отделение и депо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новой почты".
В ночь на 4 мая российский ударный дрон попал в депо и отделение "Новой почты" в городе Изюм, Харьковская область.
В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который полностью уничтожил объекты.
По предварительной информации "Новой почты", на момент атаки депо и отделение не работали - обошлось без пострадавших. Сейчас идет оценка материального ущерба.
Компания сообщила, что в течение воскресенья возможны задержки доставки в Изюме и близлежащих населенных пунктах.
Всех клиентов, чьи отправления были уничтожены, проинформируют персонально - их стоимость будет компенсирована.
Атака ночью на Украину
Напомним, что сегодня ночью РФ атаковала дронами Киев. В столице произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.
На утро спасатели сообщили, что в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек.
Кроме того, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине, заявив, что это "цинизм высочайшего уровня". Он также подчеркнул, что Россия просит тишину на 9 мая, но продолжает обстреливать Украину каждый день.
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