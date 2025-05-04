Вражеский дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме, возник масштабный пожар (фото)

В Изюме в Харьковськой области, российский дрон ударил по депо "Новой почты", вызвав масштабный пожар. В результате атаки уничтожено отделение и депо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новой почты".

В ночь на 4 мая российский ударный дрон попал в депо и отделение "Новой почты" в городе Изюм, Харьковская область.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который полностью уничтожил объекты.

По предварительной информации "Новой почты", на момент атаки депо и отделение не работали - обошлось без пострадавших. Сейчас идет оценка материального ущерба.

Фото: Вражеский дрон уничтожил депо "Новой почты" (t.me/novapostcorp)

Компания сообщила, что в течение воскресенья возможны задержки доставки в Изюме и близлежащих населенных пунктах.

Всех клиентов, чьи отправления были уничтожены, проинформируют персонально - их стоимость будет компенсирована.