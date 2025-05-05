ua en ru
Пн, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза ударів

Понеділок 05 травня 2025 00:44
UA EN RU
Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза ударів Фото: у кількох обстях України оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У ніч проти 5 травня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через чергову російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе. Ударні БПЛА противник запустив у бік України з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові інформували ще пізно ввечері напередодні, що група ударних безпілотників російських окупантів заходила на південь Сумської області.

За даними станом на 00:20 (5 травня) ворожі дрони-камікадзе фіксували над трьома областями, які рухалися у бік північних та центральних регіонів.

Так, кілька груп БПЛА противника були помічені на заході та півдні Сумської області, і вони прямували у бік Ченігівської та Полтавської областей.

Також "Шахеди" фіксували на півночі Харківської області, вони рухалися курсом на південь.

Крім того, безпілотники ворога були помічені на заході Донецької області - курсом на Дніпропетровську область

Повітряні сили о 01:47 оновили дані про рух "Шахедів". Згідно з ними:

  • велика кількість "Шахедів" фіксується над усією територією Харківської області,
  • нові групи дронів-камікадзе з Бєлгородської області рухаються на північ та схід Харківської області,
  • "Шахеди" помічені на заході Сумської області - курсом на Чернігівщину,
  • дрони-камікадзе фіксуються на сході Полтавщини - курсом на Дніпропетровщину.
  • "Шахеди" помічені на сході Дніпропетровщини - курсом на Донеччину та Харківщину,
  • ударні БПЛА ворога помічені на півночі Донеччини - курсом на Харківщину,
  • нова група "Шахедів" з Чорного моря рухається у бік півдня Одеської області.

Представники влади областей, де була оголошена повітряна тривога, закликають місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях та не залишати укриттів до відбою загрози дронових ударів.

Ворог запустив по Україні кілька груп &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Оновлено: вибухи в Сумській області

Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів у своєму Telegram про вибухи на тлі атаки "Шахедів". За його словами, ворожі ударні безпілотники з південного напрямку.

Минула дронова атака

Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники також під час повітряної атаки застосовували дрони-камікадзе. Під ударом"Шахедів", зокрема, був Київ та Черкаси.

Нагадаємо, що у Києві наслідки атаки ударних БПЛА зафіксували у трьох районах: Оболонському, Шевченківському та Святошинському. Також повідомлялося, що у столиці був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі, були пожежі. В результаті дронової атаки та падіння уламків збитих ворожих цілей у Києві постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, повідомлялося, що у Черкасах через дронову атаку були пожежі. Рятувальники та представники місцевої влади інформували про одного постраждалого у місті.

Вранці стало відомо, що у Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар дронів противника.

Додамо, вчора БПЛА ворога знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, де виникла масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови