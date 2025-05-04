В Днепропетровской области полицейские попали под удар российских дронов
Российские дроны атаковали Днепропетровскую области в ночь на 4 мая и накануне вечером. В результате атаки вражеских беспилотников пострадали полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Ночью российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольский район - выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили. Повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.
Утром 4 мая армия РФ ударила по Марганецкой и Покровской громадам. Как отметил глава ОВА, россияне направили FPV-дроны и артиллерию.
В результате атаки "Шахедами" в Днепровском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили.
По Новопавловской громаде в Синельниковском районе вечером 3 мая оккупанты применили дроны. Ранены двое полицейских.
Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три беспилотника.
Атака дронов 4 мая
Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами. Под ударом вражеских беспилотников был Киев. Последствия атаки зафиксировали в трех районах столицы - Оболонском, Шевченковском и Святошинском.
На Оболони в Киеве был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили. По состоянию на утро известно об 11 пострадавших, из них двое - дети.
Также россияне атаковали дронами Черкассы, там возникли пожары. Спасатели и местные власти сообщили об одном пострадавшем.
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