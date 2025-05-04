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В Днепропетровской области полицейские попали под удар российских дронов

Днепропетровская область, Воскресенье 04 мая 2025 09:00
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В Днепропетровской области полицейские попали под удар российских дронов Фото: Россия атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны атаковали Днепропетровскую области в ночь на 4 мая и накануне вечером. В результате атаки вражеских беспилотников пострадали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Ночью российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольский район - выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили. Повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

Утром 4 мая армия РФ ударила по Марганецкой и Покровской громадам. Как отметил глава ОВА, россияне направили FPV-дроны и артиллерию.

В результате атаки "Шахедами" в Днепровском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили.

По Новопавловской громаде в Синельниковском районе вечером 3 мая оккупанты применили дроны. Ранены двое полицейских.

Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три беспилотника.

Атака дронов 4 мая

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами. Под ударом вражеских беспилотников был Киев. Последствия атаки зафиксировали в трех районах столицы - Оболонском, Шевченковском и Святошинском.

На Оболони в Киеве был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили. По состоянию на утро известно об 11 пострадавших, из них двое - дети.

Также россияне атаковали дронами Черкассы, там возникли пожары. Спасатели и местные власти сообщили об одном пострадавшем.

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