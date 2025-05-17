Враг запустил несколько групп "Шахедов" по Украине с разных направлений: где угроза ударов

Военные информировали о фиксации движения новых групп БПЛА врага через Сумскую область в сторону Черниговской области, а перед этим - еще одна группа "Шахедов" с территории Харьковской области маневрировала в направлении Полтавской области.

Также было замечено движение группы российских беспилотников с акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Отметим, что поздно вечером накануне в Воздушных силах сообщали о проникновении нескольких групп БПЛА врага в Сумскую область. Далее они двигались в сторону Черниговской и Киевской областей.

Военные также ранее предупреждали об угрозе дроновой атаки жителей Нежина.

В 02:11 в Воздушных силах рассказали, что в Одесской области несколько групп "Шахедов" движутся в сторону Южного. В Сумской области большинство БПЛА врага мимо н.п. Ромны направляются в сторону Черниговской области, а несколько - курсируют в районе Лебедина.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине: