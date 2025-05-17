Ворог запустив кілька груп "Шахедів" по Україні з різних напрямків: де загроза ударів

Військові інформували про фіксацію руху нових груп БПЛА ворога через Сумську область у бік Чернігівської області, а перед тим - ще одна група "Шахедів" з території Харківської області здійснювала маневр у напрямку Полтавської області.

Також був помічений рух групи російських безпілотників з акваторїї Чорного моря у бік Одеської області.

Зазначимо, що пізно ввечері напередодні в Повітряних силах повідомляли про проникнення декількох груп БПЛА ворога у Сумську область. Далі вони рухалися у бік Чернігівської та Київської областей.

Військові також раніше попереджали про загрозу дронової атаки мешканців Ніжина.

О 02:11 у Повітряних силах розповіли, що в Одеській області декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Південного. У Сумській області більшість БПЛА ворога повз н.п. Ромни прямують у бік Чернігівської області, а декілька - курсують в районі Лебедина.

Маневрування "Шахедів"

О 02:25 у Повітряних силах розповіли, що "Шахеди" рухаються у бік Чернігова та Прилук Чернігівської області, а також курсом на Балаклію, Чугуїв, Златопіль та Ізюм Харківської області.

Близько третьої години ночі військові розповіли, що кілька груп БПЛА ворога з Харківської області рухаються у бік Донецької області. Також повідомляється, що дрони-камікадзе по межі Черкаської та Київської областей рухаються у напрямку Канева.

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні: