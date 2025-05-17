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Ворог запустив кілька груп "Шахедів" по Україні з різних напрямків: де загроза ударів

Фото: у кілької областях України повітряна тривога через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Областями України шириться повітряна тривога через загрозу дронових атак з боку російських окупантів цієї ночі, 17 травня. Фіксувався рух ударних безпілотників противника з кількох напрямків.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові інформували про фіксацію руху нових груп БПЛА ворога через Сумську область у бік Чернігівської області, а перед тим - ще одна група "Шахедів" з території Харківської області здійснювала маневр у напрямку Полтавської області.

Також був помічений рух групи російських  безпілотників з акваторїї Чорного моря у бік Одеської області.

Зазначимо, що пізно ввечері напередодні в Повітряних силах повідомляли про проникнення декількох груп БПЛА ворога у Сумську область. Далі вони рухалися у бік Чернігівської та Київської областей. 

Військові також раніше попереджали про загрозу дронової атаки мешканців Ніжина.

О 02:11 у Повітряних силах розповіли, що в Одеській області декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Південного. У Сумській області більшість БПЛА ворога повз н.п. Ромни прямують у бік Чернігівської області, а декілька - курсують в районі Лебедина.

Маневрування "Шахедів"

О 02:25 у Повітряних силах розповіли, що "Шахеди" рухаються у бік Чернігова та Прилук Чернігівської області, а також курсом на Балаклію, Чугуїв, Златопіль та Ізюм Харківської області.

Близько третьої години ночі військові розповіли, що кілька груп БПЛА ворога з Харківської області рухаються у бік Донецької області. Також повідомляється, що дрони-камікадзе по межі Черкаської та Київської областей рухаються у напрямку Канева.

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Попередня нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня російські загарбники запустили проти України 112 БПЛА з п'яти напрямків. В результаті роботи ППО ЗСУ були збиті 73 дронів типу "Шахед" та безпілотники інших типів, а ще 36 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

В Силах оборони розповіли, що в результаті російської дронової атаки тієї ночі постраждали:

  • Одеська;
  • Житомирська;
  • Чернігівська;
  • Миколаївська;
  • Київська області.

Додамо, під ранок 16 травня на тлі "Шахедної" атаки у Києві було чути вибухи, й працювала ППО. У столиці в результаті обстрілу фіксували падіння уламків БПЛА противника, й була пожежа у Святошинському районі.

Також повідомлялося, що в Одеській області через дроновий удар постраждали три людини, були знищені будинки та авто. Як стало відомо, російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою.

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Повітряна тривогаАтака дронів