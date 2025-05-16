В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки, работала ПВО

В Киеве сегодня утром, 16 мая, были слышны взрывы. В столице продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской дроновой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ) и мэра столицы Виталия Кличко .

Взрывы в районе города Киев были слышны около 06:35.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - передали в администрации.

Также жителей Киева призвали соблюдать меры безопасности.

В Воздушных силах перед тем предупреждали о фиксации движения БПЛА врага в сторону столицы А с юго-запада.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - рассказал мэр Киева Кличко.

Отметим, что уже в 06:39 в столице было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 16 мая российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками, а запускают "Шахеды" как с северного, так и с южного направлений.

Воздушная тревога была объявлена во многих областях из-за угрозы дроновых ударов.

Около четырех часов в Киевской области заметили БПЛА противника, и в регионе началась работа ПВО. Также сообщалось, что движение дронов-камикадзе противника было в сторону столицы.