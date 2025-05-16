РФ ночью атаковала дронами с пяти направлений: сколько сбила ПВО

В ночь на 16 мая российские террористы запустили против Украины 112 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 73 дронов типа Shahed и дронов других типов на востоке, юге и в центре Украины. Также 36 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, сосредотачивая удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре. Часто под огонь попадают жилые дома, больницы, школы и объекты энергетики.

Обстрелы осуществляются с использованием различных типов вооружения - от артиллерии до баллистических и крылатых ракет, авиабомб и дронов-камикадзе. К запуску БпЛА враг прибегает практически каждую ночь. Например, в ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 дронов.

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