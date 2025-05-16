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РФ ударила по Одесской области: трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка

Одесса, Пятница 16 мая 2025 09:14
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РФ ударила по Одесской области: трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка Фото: РФ ударила дронами по Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты дронами атаковали Одесскую область в ночь на 16 мая. В результате вражеской атаки уничтожены дома и авто, три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отмечает ГСЧС, в результате атаки разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями. Возникли пожары, которые уже ликвидировали.

По предварительной информации, пострадали три человека, которые были госпитализированы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. По его словам, один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии.

Фото: спасатели показали фото последствий атаки на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, известно, что российский дрон уничтожил дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой. Мужчина не пострадал, но его домашние любимцы оказались в опасности - некоторые потерялись во время взрыва.

Фото: дрон РФ уничтожил дом директора Одесского зоопарка (скриншот facebook.com_КУ_"Одесский_зоопарк")

Ночная атака РФ 16 мая

Этой ночью российские захватчики снова выпустили по Украине ударные дроны. Движение вражеских беспилотников фиксировали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

Дроны РФ также долетели и до Киева. В столице Украины утром работала ПВО. В Святошинском районе Киева упали обломки, там произошел пожар.

Как позже уточнила КГВА, обломки упали на территории котельной. Также есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале.

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