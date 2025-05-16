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Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, есть пожар

Киев, Пятница 16 мая 2025 07:11
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Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, есть пожар Иллюстративное фото: в Киеве произошел пожар из-за дроновой атаки (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате дроновой атаки утром 16 мая фиксируют падение обломков БПЛА противника. Произошел пожар в нежилой зоне одного из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

В администрации обнародовали данные по оперативной ситуации на 06:55 в связи с российской воздушной атакой на столицу.

Отмечается, что информации о возможных пострадавших у города нет, данные уточняются.

"Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. Сейчас на месте работают пожарные", - рассказали в КГВА.

Кроме того, добавили в администрации, есть сообщения о падении обломков на дорогу.

"На место направляются службы", - добавили в КГВА.

Обновлено: уточнены последствия

Позже в КГВА рассказали, что, по уточненной информации в Святошинском районе Киева, зафиксировано падение обломков на территории котельной.

Также есть информация "о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале".

"На местах повреждений работают службы. Информация о пострадавших по состоянию на 07.50 уточняется", - добавили в администрации.

Дроновая атака и взрывы в Киеве

Как сообщалось ранее, этой ночью российские оккупанты запустили в сторону Украины "Шахеды" с двух направлений. Воздушная тревога была объявлена во многих областях из-за угрозы дроновых ударов.

Позже ночью стало известно, что в Киевской области идет работа ПВО из-за фиксации дронов врага. Также сообщалось, что движение ударных беспилотников противника было в сторону Киева.

Уже около половины седьмого утра в Воздушных силах предупредили о движении БПЛА врага в сторону Киева. Впоследствии в столице были слышны взрывы, представители местной власти говорили о работе ПВО.

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