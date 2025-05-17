ua en ru
Сб, 17 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Враг запустил несколько групп "Шахедов" по Украине с разных направлений: где угроза ударов

Суббота 17 мая 2025 02:21
UA EN RU
Враг запустил несколько групп "Шахедов" по Украине с разных направлений: где угроза ударов Фото: в нескольких областях Украины воздушная тревога из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По областям Украины распространяется воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов этой ночью, 17 мая. Фиксировалось движение ударных беспилотников противника с нескольких направлений.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные информировали о фиксации движения новых групп БПЛА врага через Сумскую область в сторону Черниговской области, а перед этим - еще одна группа "Шахедов" с территории Харьковской области маневрировала в направлении Полтавской области.

Также было замечено движение группы российских беспилотников с акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Отметим, что поздно вечером накануне в Воздушных силах сообщали о проникновении нескольких групп БПЛА врага в Сумскую область. Далее они двигались в сторону Черниговской и Киевской областей.

Военные также ранее предупреждали об угрозе дроновой атаки жителей Нежина.

В 02:11 в Воздушных силах рассказали, что в Одесской области несколько групп "Шахедов" движутся в сторону Южного. В Сумской области большинство БПЛА врага мимо н.п. Ромны направляются в сторону Черниговской области, а несколько - курсируют в районе Лебедина.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

Враг запустил несколько групп &quot;Шахедов&quot; по Украине с разных направлений: где угроза ударов

Предыдущая ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 16 мая российские захватчики запустили против Украины 112 БПЛА с пяти направлений. В результате работы ПВО ВСУ были сбиты 73 дронов типа "Шахед" и беспилотники других типов, а еще 36 БПЛА-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В Силах обороны рассказали, что в результате российской дроновой атаки той ночью пострадали:

  • Одесская;
  • Житомирская;
  • Черниговская;
  • Николаевская;
  • Киевская области.

Добавим, под утро 16 мая на фоне "Шахедной" атаки в Киеве были слышны взрывы, и работала ПВО. В столице в результате обстрела фиксировали падение обломков БПЛА противника, и был пожар в Святошинском районе.

Также сообщалось, что в Одесской области из-за дронового удара пострадали три человека, были уничтожены дома и авто. Как стало известно, российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину