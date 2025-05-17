Враг запустил несколько групп "Шахедов" по Украине с разных направлений: где угроза ударов
По областям Украины распространяется воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов этой ночью, 17 мая. Фиксировалось движение ударных беспилотников противника с нескольких направлений.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Военные информировали о фиксации движения новых групп БПЛА врага через Сумскую область в сторону Черниговской области, а перед этим - еще одна группа "Шахедов" с территории Харьковской области маневрировала в направлении Полтавской области.
Также было замечено движение группы российских беспилотников с акватории Черного моря в сторону Одесской области.
Отметим, что поздно вечером накануне в Воздушных силах сообщали о проникновении нескольких групп БПЛА врага в Сумскую область. Далее они двигались в сторону Черниговской и Киевской областей.
Военные также ранее предупреждали об угрозе дроновой атаки жителей Нежина.
В 02:11 в Воздушных силах рассказали, что в Одесской области несколько групп "Шахедов" движутся в сторону Южного. В Сумской области большинство БПЛА врага мимо н.п. Ромны направляются в сторону Черниговской области, а несколько - курсируют в районе Лебедина.
Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:
Предыдущая ночная атака "Шахедов"
Напомним, в ночь на 16 мая российские захватчики запустили против Украины 112 БПЛА с пяти направлений. В результате работы ПВО ВСУ были сбиты 73 дронов типа "Шахед" и беспилотники других типов, а еще 36 БПЛА-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В Силах обороны рассказали, что в результате российской дроновой атаки той ночью пострадали:
- Одесская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Николаевская;
- Киевская области.
Добавим, под утро 16 мая на фоне "Шахедной" атаки в Киеве были слышны взрывы, и работала ПВО. В столице в результате обстрела фиксировали падение обломков БПЛА противника, и был пожар в Святошинском районе.
Также сообщалось, что в Одесской области из-за дронового удара пострадали три человека, были уничтожены дома и авто. Как стало известно, российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой.
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