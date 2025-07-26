ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева, который штурмовал Харьковскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

Известно, что именно он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

Великобурлукское направление

Заметим, что на днях стало известно об обострении ситуации восточнее Волчанска. Россияне попытались растянуть линию боевого соприкосновения и прорвать оборону ВСУ в направлении Великого Бурлука.

В частности, в отчете отчет Института изучения войны 15 июля было указано, что российские так называемые "военкоры" утверждали, якобы оккупанты продвинулись на запад и юг от Мелового, а также атаковали у Большого Бурлука в районе Мелового.

Напомним, что сегодня утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боевых действий по всем направлениям фронта в Украине.

Мы также сообщали, что по состоянию на 16:00 россияне совершили 35 попыток атаковать позиции ВСУ.

В частности это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.

Подробнее о ситуации по всем участкам фронта, можно узнать в сводке Генштаба.

А позже представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов объяснил, где сейчас решается судьба летней кампании РФ.

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