ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение, враг продолжает активно применять авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Российские войска нанесли 1 ракетный и 60 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб и запустив 4172 дрона-камикадзе. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в частности Харьков, Покровск и Орехов.

Авиация и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и техники врага, 2 артсистемы, пункт управления БпЛА и еще 2 важных объекта.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 5 атак, враг совершил 7 авиаударов (14 КАБ) и 326 обстрелов, в том числе из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. 7 раз враг атаковал в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, а также в направлениях Казачьей Лопани и Кудеевки.

Купянское направление. Оккупанты совершили 1 штурм - украинские защитники успешно отбили атаку у Степной Новоселовки.

Лиманское направление. Фиксируется высокая активность врага - 27 атак. Наибольшее давление - вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодязов и Дибровы.

Северское направление. Силы обороны отбили 32 наступательных действия противника в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Краматорское направление. 5 боестолкновений зафиксировано - оккупанты действовали в районе Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.

Торецкое направление. Враг атаковал 5 раз вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Покровское направление. Одно из самых горячих направлений - 51 штурмовое действие. Обстрелы и атаки зафиксированы вблизи Попового Яра, Новоэкономичного, Разино, Лысовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраинки и Алексеевки.

Новопавловское направление. 26 атак противник совершил в районах Зеленого Гая, Толстого, Новохатского, Шевченко, Воскресенки и Темировки.

Ореховское направление. Оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

Приднепровское направление. 8 безуспешных попыток штурмов позиций Сил обороны совершил агрессор.

Гуляйпольское направление. Наступательные действия противник не проводил.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.