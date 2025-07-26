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ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Суббота 26 июля 2025 09:15
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ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение, враг продолжает активно применять авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска нанесли 1 ракетный и 60 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб и запустив 4172 дрона-камикадзе. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в частности Харьков, Покровск и Орехов.

Авиация и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и техники врага, 2 артсистемы, пункт управления БпЛА и еще 2 важных объекта.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 5 атак, враг совершил 7 авиаударов (14 КАБ) и 326 обстрелов, в том числе из РСЗО.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Южно-Слобожанское направление. 7 раз враг атаковал в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, а также в направлениях Казачьей Лопани и Кудеевки.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Купянское направление. Оккупанты совершили 1 штурм - украинские защитники успешно отбили атаку у Степной Новоселовки.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Лиманское направление. Фиксируется высокая активность врага - 27 атак. Наибольшее давление - вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодязов и Дибровы.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Северское направление. Силы обороны отбили 32 наступательных действия противника в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Краматорское направление. 5 боестолкновений зафиксировано - оккупанты действовали в районе Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Торецкое направление. Враг атаковал 5 раз вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Покровское направление. Одно из самых горячих направлений - 51 штурмовое действие. Обстрелы и атаки зафиксированы вблизи Попового Яра, Новоэкономичного, Разино, Лысовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраинки и Алексеевки.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Новопавловское направление. 26 атак противник совершил в районах Зеленого Гая, Толстого, Новохатского, Шевченко, Воскресенки и Темировки.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Ореховское направление. Оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Приднепровское направление. 8 безуспешных попыток штурмов позиций Сил обороны совершил агрессор.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Гуляйпольское направление. Наступательные действия противник не проводил.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БпЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.

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