Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб
Фото: армия РФ потеряла более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
За последние сутки с 25 на 26 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 048 330 (+1080) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 056 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 23 059 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 30 812 (+35) ед;
- РСЗО - 1448 (+2) ед;
- средства ПВО - 1201 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 959 (+125) ед;
- крылатых ракет - 3535 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 371 (+158) ед;
- специальной техники - 3935 ед.
Воздушные удары России
В ночь на 26 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе.
В течение ночи Харьков и Каменское несколько раз обстреляли баллистическими ракетами и "Шахедами".
Также агрессор ударил ракетами по Днепру. В результате атаки в городе погиб человек.
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