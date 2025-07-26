Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 25 на 26 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Воздушные удары России

В ночь на 26 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

В течение ночи Харьков и Каменское несколько раз обстреляли баллистическими ракетами и "Шахедами".

Также агрессор ударил ракетами по Днепру. В результате атаки в городе погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.