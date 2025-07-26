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Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Суббота 26 июля 2025 06:52
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Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб Фото: армия РФ потеряла более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 048 330 (+1080) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 056 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 059 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 812 (+35) ед;
  • РСЗО - 1448 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1201 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 959 (+125) ед;
  • крылатых ракет - 3535 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 371 (+158) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Воздушные удары России

В ночь на 26 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

В течение ночи Харьков и Каменское несколько раз обстреляли баллистическими ракетами и "Шахедами".

Также агрессор ударил ракетами по Днепру. В результате атаки в городе погиб человек.

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Днепропетровская область Харьков Каменское Атака дронов
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