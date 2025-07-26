Десятки боев на самых горячих направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
По состоянию на 16:00 26 июля на линии фронта произошло уже 69 боевых столкновений с российскими оккупантами. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское, где было больше половины от общего числа боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Тимоновичи Черниговской области; Дорошевка, Горки Сумской области. Авиаудару подверглась Шостка", - сказано в сообщении.
Какова ситуация на разных направлениях фронта:
- Северо-Слобожанское и Курское направления: было отражено шесть вражеских атак, россияне 162 раза обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты из артиллерии, сбросили шесть КАБов.
- Южно-Слобожанское направление: оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ вблизи Старицы и в районе Волчанска. Атаки отбиты.
- Купянское направление: атака на позиции ВСУ в районах Радьковки, Купянска и Загрызово.
- Лиманское направление: 11 вражеских атак в районах н/п Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.
- Краматорское направление: один штурм россиян, он был отбит.
- Торецкое направление: одна попытка атаки врага в районе Торецка.
- Покровское направление: 35 попыток атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.
- Новопавловское направление: две атаки врага вблизи Темировки.
- Гуляйпольское направление: без атак, был один авиаудар.
- Ореховское направление: россияне дважды пытались атаковать в районе Каменского.
- Приднепровское направление: четыре попытки россиян атаковать позиции ВСУ.
"На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Потери России на войне
Напомним, что за сутки 25 июля потери российских захватчиков составили 1080 человек. Уничтожено и повреждено семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БПЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов. Общие потери живой силы россиян с февраля 2022 года уже превысили миллион человек.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.
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