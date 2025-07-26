Десятки боев на самых горячих направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 26 июля на линии фронта произошло уже 69 боевых столкновений с российскими оккупантами. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское, где было больше половины от общего числа боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

"От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Тимоновичи Черниговской области; Дорошевка, Горки Сумской области. Авиаудару подверглась Шостка", - сказано в сообщении.

Потери России на войне

Напомним, что за сутки 25 июля потери российских захватчиков составили 1080 человек. Уничтожено и повреждено семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БПЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов. Общие потери живой силы россиян с февраля 2022 года уже превысили миллион человек.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.

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