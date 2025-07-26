Покровск под прицелом: в ВСУ рассказали, где решается судьба летней кампании РФ
Российские войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Именно на этом направлении сейчас сосредоточены основные усилия противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", - подчеркнул военный.
По его словам, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.
"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", - добавил он.
В то же время, по словам спикера, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.
"Это Новопавловское направление, но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами докидывают, пехота дойти не может", - пояснил он.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БПЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.
В то же время Генеральный штаб ВСУ сегодня утром обновил карты боевых действий по всем направлениям фронта в Украине.
Заметим, что по состоянию на 16:00 россияне совершили 35 попыток атаковать позиции ВСУ. в частности это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.
Подробнее о ситуации по всем участкам фронта и сводке Генштаба.
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