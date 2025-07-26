Покровск под прицелом: в ВСУ рассказали, где решается судьба летней кампании РФ

Российские войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Именно на этом направлении сейчас сосредоточены основные усилия противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", - подчеркнул военный.

По его словам, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", - добавил он.

В то же время, по словам спикера, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.

"Это Новопавловское направление, но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами докидывают, пехота дойти не может", - пояснил он.