Враг атаковал Одессу и область дронами, ракетами "Калибр" и "Оникс". Сколько удалось сбить

"Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс"", - рассказали военные.

Защитники отметили, что ракеты типа "Калибр" враг запускал со сложными траекториями движения разными областями.

Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

"По 1 "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями, подавляющее большинство - в небе над Одесской областью", - добавили защитники.

Последствия вражеской атаки

Войска РФ ударили по припортовой инфраструктуре. В результате чего существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

Ракетами "Оникс" были разрушены зернохранилища.

"В результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждений и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы", - рассказали военные.

Кроме того, было загорание травы на открытых территориях.

"Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь", - добавили в Силах обороны юга.

Ночная атака РФ по Украине 25 сентября

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли по территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".

Большинство взрывов раздалось в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.

Уже утром глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал последствия вражеской атаки по Одессе и области.