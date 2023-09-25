Ворог атакував Одесу і область дронами, ракетами "Калібр" і "Онікс". Скільки вдалося збити

"Вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс"", - розповіли військові.

Захисники зазначили, що ракети типу "Калібр" ворог запускав зі складними траєкторіями руху різними областями.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносця був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

"По 1 "Калібру" над Миколаївською та Кіровоградською областями, переважна більшість - у небі над Одеською областю", - додали захисники.

Наслідки ворожої атаки

Війська РФ вдарили по припортовій інфраструктурі. Внаслідок чого суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Ракетами "Онікс" було зруйновано зерносховища.

"Внаслідок падіння уламків у ході бойової роботи, пошкоджень та займання отримали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси", - розповіли військові.

Крім того, було загоряння трави на відкритих територіях.

"Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну цивільну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу", - додали в Силах оборони півдня.

Нічна атака РФ по Україні 25 вересня

Російські окупанти в ніч на 25 вересня знову атакували територію України з повітря та суші - тривогу оголошували на території всієї країни. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".

Більшість вибухів пролунали в Одесі - її атакували всіма трьома типами зброї. Також вибухи лунали й у Кривому Розі.

Вже вранці глава Одеської ОВА Олег Кіпер назвав наслідки ворожої атаки по Одесі та області.