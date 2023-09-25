Ракетная атака. В Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кривом Роге прозвучали взрывы ночью 25 сентября во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Дніпро ".

Взрывы прозвучали в городе около 00:50. Кроме того, около 01:07 в городе раздались повторные взрывы.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации вражеских ракет типа "Калибр" в направлении города. Их российские захватчики запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Жителей Кривого Рога призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

Так, военные заявили о скоростных целей противника в направлении Кривого Рога. Такое объявление прозвучало около 01.08.

Воздушная атака ночью 25 сентября

Этой ночью российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по городам Украины. Она стала комбинированной. Так, противник для ударов применял ударные дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс".

Тревога была объявлена по всей территории страны. В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника.

Мощные взрывы прозвучали в Одессе, по которой враг бил "Шахедами", "Калибрами" и "Ониксами". Местные власти сообщили о работе ПВО.