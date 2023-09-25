ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетная атака. В Кривом Роге прозвучали взрывы

Кривой Ро, Понедельник 25 сентября 2023 01:05
UA EN RU
Ракетная атака. В Кривом Роге прозвучали взрывы Фото: в кривом Роге прозвучали взрывы из-за вражеского ракетного удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге прозвучали взрывы ночью 25 сентября во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрывы прозвучали в городе около 00:50. Кроме того, около 01:07 в городе раздались повторные взрывы.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации вражеских ракет типа "Калибр" в направлении города. Их российские захватчики запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Жителей Кривого Рога призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

Так, военные заявили о скоростных целей противника в направлении Кривого Рога. Такое объявление прозвучало около 01.08.

Воздушная атака ночью 25 сентября

Этой ночью российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по городам Украины. Она стала комбинированной. Так, противник для ударов применял ударные дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс".

Тревога была объявлена по всей территории страны. В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника.

Мощные взрывы прозвучали в Одессе, по которой враг бил "Шахедами", "Калибрами" и "Ониксами". Местные власти сообщили о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог вибухи ракетна атака
NEWS
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя