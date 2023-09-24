Ситуация на фронте сегодня 24 сентября

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, однако без успеха. Вместе с тем Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Военные РФ нанес один ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.



На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.



На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области.



Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Мощенка, Карповичи Черниговской области; Яблоновка, Рясное, Пожня Сумской области и Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка, Строевка Харьковской области.



На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Чернещины Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Спирное, Раздоловка Донецкой области.



На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клищеевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары вблизи Клищеевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области.



Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.



На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле этого населенного пункта. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе Роботино Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в возле Вербового, Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Казацкое, Ольговка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и один склад боеприпасов противника.