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В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

Понедельник 25 сентября 2023 00:17
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В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одессе раздались взрывы (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Издание сообщило о по меньшей мере четырех взрывах. Также они заявили о работе ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

В то же время, в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении в сторону Одессы группы враждебных БПЛА типа Shahed.

Воздушная атака 25 сентября

В ночь на 25 сентября россияне снова атаковали территорию Украины с воздуха. Воздушные силы предупредили о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed.

В настоящее время тревога охватила большинство регионов Украины, а ВС предупредили о ракетной опасности для восточной и центральной части страны.

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