Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена около полуночи 25 сентября в некоторых областях Украины, в также в Киеве, из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Также в ВС предупредили о вероятности пусков крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря!

Кроме того, военные заявили, что в центральных и восточных областях - также ракетная опасность.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призывают граждан.

Кроме того, в Одесской области была зафиксирована опасность ударных БпЛА типа "Shahed".

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