ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Понедельник 25 сентября 2023 00:14
UA EN RU
Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была объявлена около полуночи 25 сентября в некоторых областях Украины, в также в Киеве, из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Также в ВС предупредили о вероятности пусков крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря!

Кроме того, военные заявили, что в центральных и восточных областях - также ракетная опасность.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призывают граждан.

Кроме того, в Одесской области была зафиксирована опасность ударных БпЛА типа "Shahed".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов ракетна атака воздушная тревога
NEWS
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя