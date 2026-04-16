Россия планирует сегодня массированные удары по центру Херсона: заявление ОВА
Сегодня, 16 апреля, российские оккупанты планируют массированные удары по центру Херсона с использованием артиллерии и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
"Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии", - отметил он.
Прокудин призвал херсонцев не выходить на улицу без необходимости и воздерживаться от визитов в центральную часть города.
Массированная атака РФ по Украине
Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской - во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.
Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.
В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.
Удар произошел на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из них.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций и Кремль делает ставку на войну.