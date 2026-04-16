Россия планирует сегодня массированные удары по центру Херсона: заявление ОВА

12:17 16.04.2026 Чт
2 мин
Херсонцев призвали не выходить на улицу без надобности
aimg Валерий Ульяненко
Россия планирует сегодня массированные удары по центру Херсона: заявление ОВА Фото: мобильная группа ПВО (Getty Images)

Сегодня, 16 апреля, российские оккупанты планируют массированные удары по центру Херсона с использованием артиллерии и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

"Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии", - отметил он.

Прокудин призвал херсонцев не выходить на улицу без необходимости и воздерживаться от визитов в центральную часть города.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской - во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.

Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.

В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.

Удар произошел на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из них.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций и Кремль делает ставку на войну.

РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы