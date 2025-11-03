Россияне атаковали дронами Николаев: в городе возник пожар
Николаев в ночь на 3 ноября атаковали вражеские дроны, в результате чего в городе возник пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николаевской области Виталия Кима.
"В результате атаки шахедами в городе возник пожар. Все службы работают", - сообщил Ким в 03:32.
В половине третьего ночи глава ОВА писал о движении беспилотников с юга на Николаев. Воздушные Силы также отчитывались об угрозе дронов южнее Николаева, курсом на север около трех ночи.
Воздушная тревога по всей Николаевской области была объявлена в 2:03.
В 3:56 Ким снова сообщил об опасности в воздухе по области и угрозе баллистики.
Предыдущие атаки на Николаев
Напомним, 1 ноября россияне ударили баллистикой по Николаеву. В городе прогремели взрывы, после чего стало известно о прилете и первых пострадавших.
Противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.
В результате атаки были повреждены автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.
Всего пострадали до 20 человек, среди которых было двое детей. В Нацполиции Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина.
Отметим, что 16 октября оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы.
Вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.
В результате атаки пострадавших не было. На месте происшествия работали профильные службы, которые определяли тип примененного боеприпаса и оценивали возможные последствия удара.