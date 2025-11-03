Россияне атаковали дронами Николаев: в городе возник пожар

Николаев в ночь на 3 ноября атаковали вражеские дроны, в результате чего в городе возник пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николаевской области Виталия Кима.

"В результате атаки шахедами в городе возник пожар. Все службы работают", - сообщил Ким в 03:32. В половине третьего ночи глава ОВА писал о движении беспилотников с юга на Николаев. Воздушные Силы также отчитывались об угрозе дронов южнее Николаева, курсом на север около трех ночи. Воздушная тревога по всей Николаевской области была объявлена в 2:03. В 3:56 Ким снова сообщил об опасности в воздухе по области и угрозе баллистики.