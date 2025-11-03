ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне атаковали дронами Николаев: в городе возник пожар

Понедельник 03 ноября 2025 04:51
UA EN RU
Россияне атаковали дронами Николаев: в городе возник пожар Фото: службы ликвидируют последствия дроновой атаки в Николаеве (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Маловичко Юлия

Николаев в ночь на 3 ноября атаковали вражеские дроны, в результате чего в городе возник пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николаевской области Виталия Кима.

"В результате атаки шахедами в городе возник пожар. Все службы работают", - сообщил Ким в 03:32.

В половине третьего ночи глава ОВА писал о движении беспилотников с юга на Николаев. Воздушные Силы также отчитывались об угрозе дронов южнее Николаева, курсом на север около трех ночи.

Воздушная тревога по всей Николаевской области была объявлена в 2:03.

В 3:56 Ким снова сообщил об опасности в воздухе по области и угрозе баллистики.

Предыдущие атаки на Николаев

Напомним, 1 ноября россияне ударили баллистикой по Николаеву. В городе прогремели взрывы, после чего стало известно о прилете и первых пострадавших.

Противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

В результате атаки были повреждены автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.

Всего пострадали до 20 человек, среди которых было двое детей. В Нацполиции Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина.

Отметим, что 16 октября оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы.

Вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.

В результате атаки пострадавших не было. На месте происшествия работали профильные службы, которые определяли тип примененного боеприпаса и оценивали возможные последствия удара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН