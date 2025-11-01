ua en ru
Удар баллистикой по Николаеву: пострадавших уже 19, среди них 9-летняя девочка

Николаев, Суббота 01 ноября 2025 16:59
UA EN RU
Удар баллистикой по Николаеву: пострадавших уже 19, среди них 9-летняя девочка Фото: спасатели на месте удара по Николаеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

Число пострадавших в результате удара баллистикой по Николаеву растет. Часть из них получила медицинскую помощь амбулаторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По его словам, по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 19.

"Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, остальные остаются в больнице", - добавил Ким.

Обновлено в 17:45

В Нацполиции Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб мужчина и пострадали 19 человек. Среди пострадавших - двое детей.

"Погиб 20-летний парень и получили ранения различной степени тяжести 19 человек, среди которых 12-летний парень и 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили транспортные средства и АЗС.

Что известно об ударе по Николаеву

Российские войска ударили баллистикой по Николаеву около 07:20. В городе прогремели взрывы, после чего стало известно о прилете и первых пострадавших.

Позже сообщили о том, что противник предварительно ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. На 11:00 также сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Среди них один ребенок, врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

В результате атаки повреждены автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей. На место прибыли спасатели ГСЧС, специалисты-химики и пиротехнические расчеты. Чтобы предотвратить возгорание на АЗС, проводились работы по смыванию разлитого топлива с помощью воды и воздушно-механической пены.

Напомним, ранее россияне также в очередной раз атаковали энергетические объекты в Сумах. Во время боевой работы по вражеским дронам ранения получил 33-летний мужчина. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

До этого в ночь на 31 октября в ходе массированной атаки на Сумы российский дрон попал в многоэтажку, которая в результате загорелась. Пострадали несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Им оказали помощь на месте.

